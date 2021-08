Claudio Amendola in queste settimane è stato impegnato sul set di Nero e Metà 3 ma sembra proprio che adesso per lui sia arrivato il momento di godersi una meritata vacanza e poi pensare al futuro. Non è la prima volta che l’attore presta il suo volto a fiction e programmi. Lo abbiamo visto rendere grande I Cesaroni (per nominarne una tra tutte) ma anche condurre con successo Scherzi a Parte e non solo, ma quali sono i progetti che lo riporteranno all’ombra del Biscione?

Chi ha seguito le notizie in questa calda estate sa bene che Canale5 proverà a rimettersi in carreggiata puntando su intrattenimento e fiction. Proprio per questo ha cercato di tagliare un po’ con il trash (ridimensionando di molto Barbara d’Urso e quindi i suoi salottini urlanti) e provando a mettere insieme alcuni volti macina ascolti in casa Rai proprio come Claudio Amendola.

Purtroppo questo non è sempre sinonimo di successo, basta guardare quello che è successo ad Alessandro Preziosi con Masantonio Sezione Scomparsi e il flop di ascolti, ma questo non ha preoccupa i dirigenti Mediaset. Secondo quanto riporta il sito BubinoBlog sembra proprio che Claudio Amendola potrebbe essere attore e regista di una fiction al cardiopalma firmata da Taodue e, come se questo non bastasse, dovrebbe essere tra i giudici del nuovo talent Star in the Star condotto da Ilary Blasi.

Al momento non ci sono altri dettagli su questa nuova fiction che, se confermata, dovrebbe andare in onda non prima del prossimo autunno. Claudio Amendola è da sempre sinonimo di garanzia e non è una novità per il pubblico di Canale5, questo regalerà alla rete i giusti ascolti?

In attesa di capire e scoprire il suo nuovo ruolo, Claudio Amendola si prepara a tornare in Nero a Metà 3 su Rai3 ma sicuramente il prossimo inverno se non oltre.