Sì Max Goodwin is back, in tutto il suo splendore e nella voglia di aiutare il prossimo in barba a tutto quello che nella sua vita privata continua ad accadere di episodio in episodio ed è per questo che amiamo New Amsterdam e continueremo a ricordarla. La serie si avvia alla sua conclusione anche in Italia e da questa sera i fan avranno modo di percorrere gli ultimi metri della vita del nostro caro dottore che ci ha conquistato con la sua voglia di fare.

Con ben tre episodi al mercoledì sera, la quinta e ultima stagione di New Amsterdam terrà compagnia al pubblico di Canale5 mettendo Max a dura prova per via del dolore dovuto all’abbandono di Sharpe. Intanto Bloom continua a chiedere ospitalità agli amici perché preferisce non dormire nella propria casa dove vive Leyla in attesa del definitivo permesso di soggiorno, e lei non vuole infastidirla.

Intanto, il Pronto Soccorso viene invaso da molte persone aggredite e ferite durante un corteo in cui manifestavano per il riconoscimento dei loro diritti in quanto lavoratori del sesso.

Bloom sembra finalmente trovare pace e si fa ospitare da sua sorella Vanessa e, nonostante il loro rapporto perennemente conflittuale, cerca di riavvicinarsi a lei. Tutti i partecipanti a una festa di matrimonio vengono ricoverati in emergenza, feriti e traumatizzati a causa di un’esplosione avvenuta durante la cerimonia. La sposa non si trova, forse ricoverata altrove, lo sposo è grave e ha bisogno di una trasfusione urgente ma risulta che il suo sangue è Lutheran B negativo, estremamente raro. Le frenetiche ricerche di Max e Wilder nelle banche del sangue raro di tutto il mondo ne individuano due unità congelate a Toronto, che però vengono bloccate alla dogana per problemi burocratici.

Cos’altro succederà in questo finale di serie e di stagione?