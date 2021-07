Masantonio 2 ci sarà oppure no? Alessandro Preziosi si è cucito addosso il volto del protagonista della fiction che Mediaset ha relegato all’estate. Gli ascolti non sono stati buoni, non lo sono stati al debutto della serie il mese scorso e sono addirittura peggiorati la scorsa settimana tra mille polemiche. I fan apprezzano Alessandro Preziosi e hanno cercato di sostenerlo in queste settimane ma tutto questo non è bastato e adesso siamo a poche ore dal finale della prima stagione e non sappiamo se ci sarà un seguito.

Al momento non ci sono conferme ufficiali né in un senso e né in un altro ma se dovessimo tenere conto solo degli ascolti di sicuro non vediamo all’orizzonte un futuro roseo per Elio e i suoi. Alla luce di questo quello che più dobbiamo temere è il finale di questa sera: siamo sicuri che risponderà a tutte le domande sorte nel corso delle settimane sul passato del protagonista oppure rimarremo con l’amaro in bocca?

Ecco il promo dell’ultima puntata di Masantonio Sezione Scomparsi:

Masantonio 2 forse non ci sarà ma di sicuro questa sera il protagonista avrà a che fare con una scomparsa che lo toccherà molto da vicino. In particolare, Masantonio deve affrontare il caso più difficile di sempre: sua nipote, Tina, è scomparsa. Roberta colpevolizza il fratello: se lui non fosse mai tornato, tutto questo non sarebbe successo. Il protagonista inizia a indagare nella vita della nipote: interroga la migliore amica, le compagne di squadra, il padre di Tina. Viene fuori che la ragazza nasconde molti segreti… e non è l’unica.

Nella prima parte del finale di Masantonio a tenere tutti con il fiato sospeso sarà il caso di Amedeo, un pendolare fisso che è sparito sulla linea Genova-Casella, porta Masantonio a rivivere la propria adolescenza mentre Riva, preoccupato per lui, comincia a scavare nella sua vita, cosa scoprirà? Cosa succederà e come si concluderà questa stagione alla luce del fatto che potrebbe essere l’ultima?