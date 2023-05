Uomini e Donne oggi, 29 maggio, non va in onda e lo stesso succederà nei prossimi giorni fino a quando non torneranno le giornate corte, il freddo e il mese di settembre. Per Gemma Galgani e i suoi quest’anno le vacanze sono arrivate molto prima perché, a differenza di quello che ci hanno voluto far credere, in realtà il dating show è in vacanza già da un po’. In questi ultimi giorni, infatti, i fan si sono dovuti accontentare delle solite repliche non senza polemiche sui social per via delle ‘scelte’ fatte dalla produzione, perché mandare in onda alcune storie e non altre?

Uomini e Donne oggi, 29 maggio, non va in onda e questo spazzerà via ogni domanda e ogni dubbio del pubblico che dovrà attendere il prossimo mese di settembre per capire quale coppia rimarrà tale e quali protagonisti torneranno o meno dopo questa lunga estate lontano dallo schermo.

Ecco i protagonisti pronti ad augurare buone vacanze ai fan:

Gemma Galgani e i suoi ci danno quindi appuntamento a settembre, salvo qualche cambiamento, mentre il pomeriggio di Canale5 si tinge di rosa con l’arrivo de La Promessa, la nuova soap che ci terrà compagnia proprio a partire dalle 14.45. I protagonisti di Uomini e Donne per ora sono ufficialmente in vacanza anche se qualcuno spera di ritrovare alcuni di loro nell’annunciata, nuova, edizione di Temptation Island in onda il prossimo mese di giugno e le cui riprese dovrebbero iniziare a giorni.

Il resto lo scopriremo solo nelle prossime settimane o, per i più sfortunati, a ridosso dell’inizio del programma e con l’arrivo delle prime registrazioni di Uomini e Donne.