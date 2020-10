Il finale della seconda stagione andrà in onda oggi su Rai1 ma i fan guardano già al futuro e pensano a Nero a Metà 3, ci sarà oppure no? La risposta è affermativa. Come già annunciato ancora prima della messa in onda dei nuovi episodi al giovedì nel prime time della rete ammiraglia della tv pubblica, lo stesso Claudio Amedola ha spiegato che si è già pensato ad un seguito e che la terza stagione ci sarà sicuramente. Adesso bisogna capire se e quando il cast tornerà sul set per girare i nuovi episodi visto che in piena estate hanno lavorato al finale e agli ultimi ritocchi della seconda.

I primi rumors parlano di un inizio riprese a gennaio proprio come succederà per altre fiction Rai (vedi Imma Tataranni) e questo garantirebbe la messa in onda proprio il prossimo anno, il 2021, magari sempre proprio in autunno o in apertura di stagione come è successo in questo 2020. Naturalmente si dovrà fare i conti ancora con le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, misure che stanno diventando sempre più stringenti per via dell’impennata di casi. Speriamo solo che a gennaio si veda la luce alla fine del tunnel e, quindi, sia possibile tornare sul set in tutta sicurezza.

Aspettando l'ultima puntata, gustiamoci alcuni tra i momenti più divertenti sul set di #NeroaMetà 😂

Vi aspettiamo STASERA #8ottobre alle 21.25 su #Rai1

La resa dei conti è vicina… pic.twitter.com/j5ViJ1QaKP — Rai1 (@RaiUno) October 8, 2020

Prima di pensare a Nero a Metà 3, però, dobbiamo fare i conti con il finale della seconda stagione in onda questa sera in cui sentiremo ancora parlare del famoso passato che ha messo in pericolo Muzo ma anche i suoi ex compagni di squadra. Solo Carlo potrà mettere in ordine le tessere dell’intricato puzzle proprio con i due episodi in onda questa sera dal titolo dal titolo “Verità nascoste” e “La resa dei conti” in cui un ragazzo chiede informazioni al reparto di medicina legale sulla causa della morte di un amico e pochi giorni dopo viene trovato morto anche lui.

Anche noi vogliamo sapere chi è l'assassino…ma ormai manca davvero poco! STASERA alle 21.25 su #Rai1 e @RaiPlay con l'ULTIMA IMPERDIBILE puntata di #NeroaMetà.

Noi ci saremo, e voi? 😉#8ottobre pic.twitter.com/7ANMHPZlfo — Rai1 (@RaiUno) October 8, 2020

Carlo e i suoi riprendono da capo l’indagine e arrivano a Leonardo Sfera che Marta, Muzo e Nusco molti anni prima hanno arrestato per l’omicidio della fidanzata. Carlo intuisce che è stato Nusco anni prima a uccidere Xenia ed è per questo che Sfera lo vuole morto, come finirà tutta questa storia?