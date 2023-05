La Promessa prende il via su Canale5 oggi, 29 maggio, occupando il posto che è solito occupare Uomini e Donne e il pubblico apprezza lo sforzo trovando già il proprio preferito all’interno del cast. La soap riporterà nel pomeriggio di Canale5 l’amato Jordi Coll de Il Segreto e non solo visto che inizierà sconvolgendo tutti con una morte che cambierà il destino dei protagonisti.

La storia de La Sposa si apre con la cameriera Dolores che scappa da uomini a cavallo, insieme a sua figlia Mariana e suo figlio neonato. Dolores viene uccisa e il bambino rapito, mentre Mariana riesce a scappare solo perché viene data per morta. 15 anni dopo, nel 1913, Jana (Mariana) si presenta in veste di cameriera alla tenuta La Promessa, adesso è di proprietà della famiglia Lujan, per cercare di scoprire chi ha ucciso sua madre e che fine ha fatto suo fratello. Manuel de Lujaan ha un incidente con l’aereo da lui costruito, Jana lo salva e come ricompensa chiede di essere assunta a tempo pieno e a quel punto inizia la sua opera.

Nella puntata di domani de La Promessa, gli abitanti della villa sono in pieno scompiglio per la morte di Tomas, avvenuta il giorno successivo al suo matrimonio. Pia ha un malore mentre è in cucina con il resto del personale, che pensa si tratti di agitazione per via dell’omicidio. Cruz parla con Manuel e gli fa notare che, in seguito alla morte del fratello, toccherà a lui assumersi nuovi ruoli di comando all’interno della famiglia, per mantenerne il prestigio, ma lui ribadisce che il suo unico interesse è l’aviazione. Jana si intrufola nella stanza in cui giace il corpo di Tomas per rimettergli la fede, ma viene sorpresa da Lola.