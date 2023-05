Il Patriarca 2 ci sarà oppure no? Inutile dire che ancora non vi è una risposta ufficiale a questa domanda ma quello che è certo è che i presupposti per avere un seguito ci sono tutti e il pubblico, molto numeroso in queste settimane, lo sa bene. Il momento del gran finale è dunque arrivato e questo significa che molte risposte arriveranno questa sera, forse anche quella relativa al seguito della fiction con Claudio Amendola, ma cosa succederà a Nemo e i suoi?

Le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Patriarca in onda oggi, 19 maggio, su Canale5, rivelano che il matrimonio di Mario e Nina si conclude in modo inaspettato e le conseguenze portano a un terribile ricatto di Freddy nei confronti di Nemo costretto ad accettare l’aiuto di Monica. A risolvere la situazione sarà Mario che però si trova di fronte ad una scelta drammatica. Anche Lara per aiutare il padre dovrà decidere se sacrificare tutti i suoi principi morali, mentre Monterosso ha ancora una carta da giocare per fare finalmente giustizia a Levante.

Il Patriarca 2 quindi ci sarà oppure no? Al momento sembra di sì anche alla luce delle dichiarazioni dello sceneggiatore Mizio Curcio che a TvBlog aveva rivelato: “La seconda stagione è già stata scritta”. A questo dobbiamo unire gli ottimi ascolti ottenuti in queste settimane, il fatto che la serie originale ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione e che in Italia Amendola, che si è buttato in questo progetto con entusiasmo, si è detto pronto a tornare sul set per nuovi episodi.

Il resto lo scopriremo alla fine di quest’ultima puntata, quando capiremo come evolveranno la vita e gli affari di Nemo e i suoi.