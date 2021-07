Sarà necessario il green pass per poter votare. Questa la catena che circola sui social da circa 24 ore e che, a conti fatti, rappresenta l’ennesima fake news a proposito della certificazione pronta ad esordire in modo più “aggressivo” la prossima settimana. E così, mentre prende piede la truffa dei green pass venduti a coloro che non vogliono vaccinarsi (ignorando che i vari codici sono forniti dal ministero della Sanità), con tante persone che rischiano di sborsare soldi a vuoto secondo quanto riportato ieri, un altro argomento va per forza di cose approfondito.

Smentita la notizia del green pass per poter votare

Alcune testate, nello specifico, hanno riportato secondo cui il governo Draghi vorrebbe introdurre una norma con cui si renda indispensabile il green pass per poter votare. Situazione delicata, come sempre avviene quando si affrontano argomenti del genere, anche perché alcuni personaggi politici hanno ripreso subito la notizia sui social senza verificarla. Inutile dire che le suddette testate hanno poi fatto un passo indietro, affermando che fonti del governo hanno smentito una notizia del genere.

Il problema vero e proprio, qui, consiste nel fatto che i suddetti esponenti politici che si trovano all’opposizione non abbiano mai fatto la medesima retromarcia delle testate. Morale della favola? Tante persone ancora oggi credono che sarà necessario essere dotati di green pass per poter votare, complici contenuti social che avevano preso spunto da una bufala. Ad oggi, infatti, nulla lascia pensare che il governo possa prendere provvedimenti di questo tipo per incentivare le vaccinazioni contro il Covid nel nostro Paese.

Vedremo se in giornata qualcuno si degnerà di aggiornare contenuti che alimentano inutili tensioni per meri scopi di propaganda politica. Il governo Draghi non intende concepire uno strumento come il green pass per poter votare, e questo è un fatto.