Si registrano da questa notte problemi Vodafone, con la rete che a quanto pare non funziona in aree specifiche di Milano. Una situazione che, per certi versi, ricorda quella che vi abbiamo raccontato ad inizio mese con un articolo, se non altro perché anche in quella circostanza il disservizio con l’operatore in questione era circoscritto ad aree specifiche del nostro Paese. Resta il fatto che al momento non abbiamo ancora una spiegazione ufficiale sull’anomalia riscontrata poco dopo mezzanotte.

Alcuni dettagli sui problemi Vodafone registrati a Milano

Cosa sappiamo sui problemi Vodafone che alcuni utenti stanno toccando con mano a Milano oggi 27 luglio? La situazione può essere monitorata in tempo reale su Down Detector e, come riportato poco fa, le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo la mezzanotte. Ovviamente, sono calate nel corso delle notte, ma con le prime luci dell’alba gli stessi utenti hanno constatato che la rete non funziona. Insomma, un malfunzionamento non secondario, se pensiamo all’area specifica che al momento risulta colpita.

La maggior parte delle segnalazioni sui problemi Vodafone di questo martedì si concentrano in aree specifiche della città. Ad esempio, ci sono notevoli difficoltà a Niguarda e Dergano, anche se allo stato attuale non sento di escludere che il disagio possa essere esteso almeno parzialmente anche ad altri quartieri. Ecco perché ritengo utile continuare a monitorare la situazione con il trascorrere dei minuti, sperando che il down geolocalizzato possa rientrare in modo definitivo già in mattinata.

A voi come stanno andando le cose? Avete registrato problemi Vodafone nelle aree descritte o in altre zone di Milano oggi 27 luglio? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo ed indicando l’area in cui vi trovate, in modo da contestualizzare meglio il disservizio in corso con la suddetta compagnia telefonica.