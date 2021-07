Questo martedì pare essere iniziato con alcuni problemi Vodafone in specifiche aree del Paese. Da circa un’ora, infatti, una porzione di utenza ritiene impossibile navigare soprattutto da casa con la propria rete WiFi, anche se non manca chi evidenzia anomalie anche con la connessione mobile. Allo stato attuale, sembra trattarsi di una situazione simile rispetta a quella che abbiamo trattato nello scorcio finale del mese di giugno sul nostro magazine, in attesa per forza di cose di nuovi aggiornamenti.

Cosa sappiamo sui problemi Vodafone del 6 luglio al momento

Dunque, come si può facilmente notare all’interno della specifica pagina di Down Detector, al momento della pubblicazione non ci sono i presupposti per parlare di down. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione. Impossibile prevedere se la situazione rientrerà nel giro di pochi giorni, se resterà circoscritta in specifici comuni e province, oppure se inizierà ad estendersi. Di sicuro, abbiamo alcune aree della nazione in cui si sta faticando non poco nell’usufruire del servizio solitamente fornito dalla compagnia telefonica.

Saranno molto importanti i prossimi trenta minuti, per comprendere la reale portata dei problemi Vodafone di cui si sta iniziando a parlare oggi 6 luglio. La sensazione, come ho scritto poco fa, è che la questione sia geolocalizzata, ma allo stesso tempo ci sono ancora dei nodi da sciogliere prima di iniziare a maturare delle certezze sotto questo punto di vista. A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere, lasciando un commento a fine articolo.

Aggiornamento ore 9:38. I problemi Vodafone, in termini di segnalazioni numeriche, sono costanti. Questo non fa altro che rafforzare la sensazione di essere incappati in un malfunzionamento concentrato su un’area specifica del Paese. Solo i feedback degli utenti ci aiuteranno a far luce sulla questione.