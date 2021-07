Vengono segnalati generici problemi TIM oggi 23 luglio dagli utenti che hanno scelto la compagnia telefonica, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo il down sembra tutto sommato gestibile dai tecnici. Situazione in continua evoluzione, dunque, ma con alcune differenze da prendere in esame rispetto a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine. Cerchiamo di capire come stiano andando le cose con l’operatore, in attesa di eventuali feedback ufficiali.

Cosa sappiamo sui problemi TIM oggi 23 luglio: down sotto controllo

Il numero delle segnalazioni è significativo, ma i problemi TIM che vengono registrati oggi 23 luglio pare siano tutto sommato sotto controllo. Allo stato attuale, parlare di “down” è probabilmente eccessivo, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata minuto dopo minuti per comprenderne la portata. Non ci sono indicazioni plausibili che in questi minuti consentano di geolocalizzare la questione, ma anche in questo caso dovremo monitorare ulteriori feedback del pubblico.

I problemi TIM alla rete dell’operatore, in ogni caso, possono essere seguiti anche attraverso la specifica pagina di Down Detector, in modo da comprendere anche come stiano andando le cose per gli altri utenti. Solo così potremo farci un’idea più precisa sulla natura di questo malfunzionamento previsto. Se da un lato i numeri sono in crescita, dall’altro è complicato identificare l’origine di tutto. A voi come vanno le cose? Fatecelo sapere lasciando un commento qui di seguito.