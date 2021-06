Sembrano esserci problemi TIM con la rete fissa oggi 8 giugno, dovuti fondamentalmente al malfunzionamento di Internet, con impossibilità di navigazione (che sappiamo cosa significhi per gli utenti, specie di questi tempi). C’erano già stati problemi TIM nei giorni scorsi, più precisamente il 3 giugno, il 28 ed il 26 maggio (giorni alquanto ravvicinati tra loro), cosa che lascia pensare il disservizio non sia stato del tutto risolto. Si attendono riscontri da parte del supporto tecnico, così da vedere ripristinata la situazione in via definitiva.

I problemi TIM di oggi 8 giugno speriamo diano presto tregua ai clienti, dal momento che, non solo la connessione ad Internet con la rete fissa, ma molto spesso anche le telefonate sembrano cadere in continuazione, dando non poche grane agli utenti. Chi lavora da casa, o anche in ufficio, farà fatica a portare avanti le proprie attività con una connessione ad Internet non efficiente, per non parlare dei disturbi legati alla parte vocale.

Comunicare adesso è troppo importante, pertanto speriamo che il gestore blu interventa il prima possibile per ripristinare la situazione (come crediamo sarà). Terremo la questione sotto stretto controllo per potervi informare sui successi sviluppi nell’arco delle prossime ore. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO 11.34: a quanto pare, i problemi TIM di oggi 8 giugno si starebbero manifestando anche a livello mobile. Sono diversi i clienti che lamentano disturbi alla rete Internet ed alla parte telefonica dal proprio dispositivo portatile, segno che qualcosa non stia funzionando per il verso giusto. Il reparto tecnico del gestore blu è solito farsi trovare pronto nella risoluzione di simili disservizi: aspettatevi che la questione venga risolta quanto prima. Seguiranno aggiornamenti tempestivi laddove la situazione lo richiedesse.