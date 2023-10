Necessario prestare molta attenzione, oggi 9 ottobre, ai problemi TIM che vengono segnalati in giro per il Paese. Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, è giusto premetterlo, il numero di lamentele non è così alto da portarmi a parlare di “down“, ma ciò non toglie che siano necessarie alcune riflessioni per provare ad inquadrare la situazione. Va detto che siamo reduci da un 2023 tutto sommato molto incoraggiante per la compagnia telefonica sotto questo punto di vista, se pensiamo che il nostro ultimo bollettino a tema risalga addirittura al mese di febbraio.

Si registrano nuovamente problemi TIM oggi 9 ottobre in Italia: proviamo a capire cosa non funziona e dove

Dunque, il presupposto dal quale partire è che sembrano essere in corso problemi TIM oggi 9 ottobre in Italia, ma ancora non abbiamo certezze per coloro che chiedono sui social “cosa non funziona e dove”. Si parla prevalentemente della connessione domestica, motivo per il quale l’operatore mobile potrebbe essere escluso dal discorso di oggi. Allo stesso tempo, le segnalazioni non elevatissime ci dicono che con ogni probabilità l’anomalia sia geolocalizzata. Secondo Down Detector, ad esempio, un buon numero di riscontri pare stia arrivando dalla zona di Milano, ma al momento sono solo ipotesi.

Insomma, pur volendo essere molto prudenti, evitando termini forti come “down” che troppo spesso vengono utilizzati impropriamente in situazioni simili, è importante fare molta attenzione ai problemi TIM venuti a galla questo lunedì. Staremo a vedere se dai social giungeranno ulteriori riscontri sotto questo punto di vista, ma soprattutto eventuali comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza utili per far luce su quanto avvenuto. In questo modo, potremo contestualizzare al meglio il tutto.

A voi come vanno le cose? Registrate problemi TIM da questa mattina? Fateci sapere cosa non funziona nei commenti qui di seguito.