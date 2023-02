Bisogna ancora fare i conti con residui problemi TIM oggi 6 febbraio, considerando il fatto che internet non funziona a tutti al momento della pubblicazione. Numeri risicati rispetto a quelli che abbiamo evidenziato nella giornata di ieri con un primo articolo a tema, sia chiaro, ma una situazione che in linea di massima non va in alcun modo sottovalutata questo lunedì. Del resto, quando siamo al cospetto di numeri così grandi è inevitabile che per diverse ore si trascini una sorta di coda relativa a quel determinato disservizio, come stiamo osservando stamane.

Ci sono ancora problemi TIM il 6 febbraio: conferme su internet che non funziona a tutti oggi

Sostanzialmente, qua e là osserviamo ancora segnalazioni di utenti secondi cui ci sarebbero problemi TIM il 6 febbraio. Il down ha preso piede nella giornata di ieri, poco prima di pranzo. Non è un caso che tanti utenti abbiano contestualmente evidenziato il mancato funzionamento di DAZN durante la partita del Napoli contro lo Spezia. Già in serata, in occasione della sfida tra Inter e Milan, la situazione pare essere nettamente migliorata. Avevo già previsto lo scenario odierno, ma ritengo che nel giro di due o tre ore tutti possano tornare online nel caso in cui ci si dovesse appoggiare a TIM per la propria connessione domestica.

Inutile dire che tutti possono monitorare l’andamento dei problemi TIM ancora in corso su Down Detector, con apposita pagina. Dunque, internet non funziona a tutti oggi, ma ci sono tutti i presupposti per definirla una “situazione temporanea“. Solo in tarda mattinata avremo un quadro più ampio della situazione, sperando che nel frattempo il segnale ripristinato si propaghi a tutti gli utenti.

