Ci sono pesanti problemi TIM in corso oggi 5 febbraio, stando alle segnalazioni che dalle 12 di oggi arrivano praticamente da tutto il Paese. Una vicenda che ricorda in parte quanto vi abbiamo riportato ad aprile dello scorso anno con un altro articolo, fermo restando che in questo frangente il down appare molto più diffuso rispetto a quella circostanza. Proviamo a fare un primo punto della situazione, fermo restando che nel corso delle prossime ore proveremo a monitorare la questione con aggiornamenti in tempo reale.

Riscontrati diffusi problemi TIM oggi 5 febbraio: prime informazioni sul down con internet in tutto il Paese

A differenza di quanto avvenuto con altri problemi TIM trapelati da Down Detector (c’è sempre la pagina per monitorare minuto dopo minuto l’evoluzione dei fatti), oggi sembra che il disservizio sia riscontrato da nord a sud nel Paese. Non è un caso che i numeri emersi dalla suddetta pagina siano decisamente alti e, se vogliamo, un tantino preoccupanti per tutti coloro che intendono capirci qualcosa di più. Il fatto è che, almeno per ora, non si hanno comunicazioni ufficiali da parte della compagnia telefonica sull’origine del malfunzionamento e sulle tempistiche di ripristino della rete.

Provando ad approfondire la questione, sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo in circostanze simili) che i problemi TIM riguardino soprattutto le connessioni domestiche. Solo nei prossimi minuti capiremo se il disservizio di oggi 5 febbraio abbia coinvolto anche la rete mobile. A tal proposito, in attesa di eventuali riscontri da parte dell’assistenza, potrebbe essere utile ottenere dei commenti anche dai nostri lettori, in modo da avere un quadro generale sul down in corso.

Anche voi registrate problemi TIM con rete che non funziona? Fateci sapere se si tratti di rete domestica o mobile, ma anche la zona in cui vi trovate.

