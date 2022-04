Sono in via di risoluzione alcuni problemi TIM di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte. Fondamentalmente, non si tratta di un disservizio che coinvolge la rete in modo generico, a differenza di quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa a proposito della compagnia telefonica, se pensiamo che oggi non funziona Netflix con Prime Video tanto per fare due nomi. Vediamo come stanno evolvendo le cose, provando a riscostruire la situazione rispetto alle prime segnalazioni che sono venute a galla nel nostro Paese a partire dalla serata di mercoledì.

Cosa sappiamo sui problemi TIM: ad alcuni Netflix ancora non funziona insieme a Prime Video

In buona sostanza, quali sono le informazioni trapelate fino a questo momento in merito ai problemi TIM? Secondo le informazioni trapelate in mattinata, Netflix non funziona insieme ad altre piattaforme che prevedono la riproduzione di contenuti multimediali, come nel caso di Prime Video. Attraverso gli aggiornamenti che ci vengono forniti in tempo reale da Down Detector, sappiamo che la situazione stia rientrando già dalla tarda serata di ieri. Tuttavia, non possiamo ignorare la coda relativa alle lamentele di cui tanto si parla.

Come stanno le cose? Appare evidente che dopo gli iniziali problemi TIM, per i quali non abbiamo avuto una comunicazione ufficiale in merito da parte della compagnia telefonica, qualcosa sia stato ripristinato. Questo, evidentemente, comporta una progressiva diffusione del segnale ed il fatto che parte del pubblico ancora faccia fatica ad avviare piattaforme del calibro di Netflix e Prime Video. Insomma, una situazione che dovrà essere valutata con molta attenzione nelle prossime ore, sperando che in giornata tutti possano mettersi alle spalle il disservizio.

Anche voi avete registrato problemi TIM riguardanti Netflix e Prime Video? Fatecelo sapere nei commenti, in modo da inquadrare al meglio tutta la situazione.