Giungono novità interessanti sul prossimo comparto fotocamera del Huawei P50, almeno nel suo modello Pro. Dopo la conferma dell’uscita della nuova serie per il giorno 29 luglio, si moltiplicano le informazioni puntuali relative ad una componente hardware così preziosa per scattare foto e per registrare video.

Inutile negarlo: il design dei nuovi Huawei P50 già evidenzia un’attenzione particolare proprio per la sezione fotocamera. Questa, nel suo complesso, ha forma ellittica e ospita all’interno ulteriori due aree circolari. Ebbene ora sappiamo, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, che il sensore a bordo dei Huawei P50 Pro sarebbe un sensore VARIO-SUMMILUX-H1:1.8-3.4/18-125ASPH (dove per la sigla ASPH ci si riferisce all’uso di innovative e costose lenti asferiche). L’equipaggiamento a disposizione del comparto prevede un teleobiettivo 5x e un sensore ultra grandangolare da 18 mm. Per quanto riguarda l’apertura variabile del sensore questa sarebbe pari f/1.8-3.4 con lunghezza focale è 18-125mm. Valori da vero top di gamma insomma che potrebbero impensierire la concorrenza.

Le specifiche appenda indicate, come pure già suggerito, si riferirebbero al Huawei P50 Pro. Per quanto riguarda la versione standard della serie, si parlerebbe invece di un ultra grandangolare da 13 mm e un teleobiettivo da 3,5x. Si tratti di dettagli meno ragguardevoli rispetto a quelli del fratello maggiore come è normale che sia, ma anche il Huawei P50 base avrebbe dalla sua parte un valido comparto fotografico per risultati ottimali in molte occasioni.

Il ritardo accumulato nella presentazione dei Huawei P50 ha di certo contribuito ad aumentare l’hype intorno alla serie. A parte la questione hardware, non ci sono dubbi sul fatto che c’è molta attesa nei confronti della scelta software per le nuove ammiraglie. Non è del tutto scontato infatti che il dispositivo giunga con la nuova soluzione Harmony OS (alternativa ad Android) a bordo ovunque e in ogni mercato. La presentazione di giovedì della prossima settimana ci svelerà ogni dettaglio in proposito.