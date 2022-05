Con un ritardo abissale rispetto al primo lancio cinese, il Huawei P50 (nella sua versione standard) sta cominciando a fare capolino in Europa. Il prezzo del dispositivo è decisamente più abbordabile di quello del fratello maggiore Huawei P50 Pro (oltre i 1100 euro di listino): dunque è il caso di focalizzarci sui punti di forza del nuovo, si fa per dire, device.

Il Huawei P50 è stato presentato a luglio scorso in Cina appunto, insieme all’esemplare P50 Pro. Solo quest’ultimo è poi arrivato in Italia a gennaio 2022 mentre ancora si attendeva la commercializzazione della variante base della serie. Questa ora comincia ad essere disponibile in alcuni mercati selezionati europei nella colorazione Gold e nei taglio di memoria da 256 GB e 8 GB di RAM.

Il prezzo del nuovo Huawei P50, come già detto, è abbordabile se confrontato a quello della variante Pro. Per averlo, bisognerà spendere circa 721 euro. Per il nostro mercato italiano, almeno al momento di questa pubblicazione, non abbiamo ancora il dettaglio puntuale del costo ma eventuali scostamenti dalla cifra indicata saranno minimi.

Il Huawei P50 ha un pannello da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e risoluzione di 2700 x 1224 pixel. Sotto la scocca batte un chipset Snapdragon 888 4G (e non 5G come nel caso pure della variante Pro). La vera parte del leone per il dispositivo spetta al comparto fotocamera con il triplo sensore posteriore composto e dunque l’unità da 50 MP (a colori, apertura f/1.8), ultra grandangolare da 13 MP e dal teleobiettivo da 12 MP (apertura f/3.4, OIS). La batteria è da 4100 mAh che può ricaricarsi con un caricabatterie rapido da 66 W. Si tratta indiscutibilmente di un ottimo dispositivo che pecca solo lato connettività per mancanza del 5G.

