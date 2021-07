Era stato ampiamente anticipato in via ufficiosa ma ora non ci sono più dubbi sull’uscita dei Huawei P50 tra una manciata di giorni, esattamente 10 e dunque entro la fine del mese di luglio. Finalmente il poster ufficiale del prossimo evento ha fatto capolino nel web. Si tratta della sua versione cinese ma non mancherà anche quella globale nelle prossime ore. Intanto il primo disponibile è quello visibile nella foto di apertura articolo.

Dal poster ufficiale per il lancio dei Huawei P50 non si evincono dettagli di natura hardware o di design per le prossime ammiraglie. Quello che importa è che il lancio del dispositivo viene confermato per il prossimo giovedì 29 luglio. L’orario delle 19:30 indicato sull’invito è senz’altro quello locale cinese. Attendiamo conferme naturalmente, ma facendo il calcolo dell’attuale fuso orario tra Italia e paese asiatico di 6 ore, l’evento dovrebbe concretizzarsi alle ore 13:30.

Il keynote sarà di certo trasmesso attraverso tutti i canali del produttore Huawei, dunque il suo sito ma anche i profili Facebook e Twitter come attraverso YouTube. Di certo la società cercherà di raggiungere la più ampia fetta di pubblico possibile per tentare di dare il necessario slancio commerciale proprio ai successori dei Huawei P40.

Il punto di forza certo sui cui si punterà all’uscita del Huawei P50 sarà quello relativo al comparto fotocamera con ben 5 sensori e completamente ridisegnato con design ellittico e circolare. Per quanto riguarda il processore a bordo delle ammiraglie, sembra scontato che a disposizione ci sarà un Kirin 9000 per l’esemplare P50 Pro Plus. Il modello base Huawei P50 (e forse anche quello Pro) dovrebbero poter contare sul chip Qualcomm Snapdragon 888 4G. Le soluzioni 5G arriverebbero solo a fine anno, per carenza di componenti hardware sul mercato. Abbastanza certa, infine, è l’implementazione della soluzione Harmony OS (al posto di Android) sulla serie, anche nel mercato globale e non solo in Cina.