Non sono pochi coloro che aspettano ancora l’uscita dei Huawei P50 nei negozi: il loro lancio commerciale è atteso almeno da luglio scorso (ovvero dalla presentazione degli specifici dispositivi) da chi ha puntato su questi top di gamma dal comparto fotocamere molto all’avanguardia. In questa ultima parte di ottobre, giungono finalmente delle notizie ufficiali in merito, ottenute dal sito TechRadar, a margine di un’intervista ai rappresentanti dell’azienda cinese.

La buona notizia, da tempo pure messa in dubbio, è che l’uscita dei Huawei P50 globale è confermata. Per quanto il modello Pro e standard delle ammiraglie finora sia stato lanciato solamente in Cina, ora abbiamo la conferma (a distanza di mesi dalla presentazione) che la commercializzazione dei telefoni sarà realtà anche altrove. Non ci sono motivi per non credere che il mercato europeo sia uno dei primi ad essere interessato dalle vendite, almeno nel momento in cui si darà il via alla specifica produzione.

Dopo la buona notizia, la cattiva purtroppo: sempre secondo quanto riferito da TechRadar sulla base dell’ultimo feedback dell’azienda, si dovrà ancora aspettare proprio per l’uscita dei Huawei P50 dalle nostre parti. Per quanto il ritardo nelle vendite sia già da considerarsi a dir poco importante, non è stato confermato alcun via alla distribuzione per la fine di questo 2021. Il feedback ufficiale fa riferimento ad un momento propizio collocato non prima dell’inizio del 2022.

Date le tempistiche appena fornite, verrebbe da chiedersi quanto valga la pena distribuire i Huawei P50 così in ritardo. Non va neanche dimenticato che la loro presentazione inizialmente prevista per la prima parte del 2021 era stata giù posticipata fino a luglio scorso. Al momento del lancio di inizio 2022, i dispositivi rischierebbero di essere già superati dalla tecnologia della concorrenza e la cosa non giocherebbe a favore delle vendite globali (considerando pure l’assenza dei servizi Google sugli smartphone).