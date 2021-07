Assisteremo mai all’uscita Huawei P50 in Italia? Non è un mistero che la presentazione della nuova serie top di gamma del produttore cinese sia passata un po’ in sordina lo scorso 29 luglio. Complice il fatto che la presentazione delle ammiraglie sia stata solo asiatica, l’interesse per gli smartphone non è stato alle stelle. Peccato davvero, visto l’hardware all’avanguardia dei due modelli proposti (P50 standard e Pro). A questo clima di scarso appeal si aggiunge il fatto che difficilmente i telefoni saranno venduti dalle nostre parti, almeno prima della fine dell’estate.

Come mai l’uscita Huawei P50 in Italia come pure nel resto del mondo è assolutamente in bilico? La prima motivazione si lega senz’altro alla mancanza di sufficienti scorte dei dispositivi appena lanciati. Non va dimenticato che gli smartphone, seppur top di gamma, vengono ora lanciati solo nelle varianti 4G, per l’assenza di componenti tecnologiche più avanzate che ne hanno ritardato il lancio. Ebbene il supporto non garantito alla rete ultra-veloce è una pecca inconfutabile: chi, dalle nostre parti, punterebbe ancora su un’ammiraglia senza 5G appunto in questo momento? I modelli più avanzati dovrebbero arrivare più in là in autunno e dunque nella prossima stagione la domanda dei dispositivi sarebbe consona e dunque giustificherebbe la dovuta commercializzazione.

Probabilmente non vedremo in Huawei P50 in Italia tanto presto anche per un altro motivo. Le ammiraglie sono state lanciate con Harmony OS a bordo in Cina e non poteva essere altrimenti. Non è ancora chiaro invece se, con una successiva distribuzione globale, si proceda comunque nella sola direzione dell’OS alternativo ad Android o si proceda invece con il sistema Google ma senza Play Store. Magari, per una scelta più oculata, il produttore non sts facendo altro che prendere tempo e magari attendere che il suo software sia più maturo e completo per il pubblico internazionale. Anche per questo motivo, il lancio effettivo potrebbe slittare di un paio di mesi.