Potrebbero mettersi davvero bene le cose per la vendita dei Huawei P50 nelle prossime settimane, così come per il lancio della nuova serie Mate 50. A scanso dei numerosi dubbi anche per la presentazione proprio di questi ultimi telefoni, sembrerebbe proprio che il produttore cinese abbia optato per un imminente keynote a carattere globale con l’uscita di nuovi prodotti di punta.

Partiamo dal Huawei P50 lanciato in piena estate in Cina e anche apprezzato molto dal punto di vista della dotazione hardware ma poi relegato al solo mercato asiatico, senza alcuna vendita in occidente. Eppure ora Huawei ha appena annunciato che il prossimo 21 ottobre organizzerà un evento speciale a Vienna, in Austria. La location conferisce di certo respiro internazionale proprio alla presentazione e per questo motivo tutto quanto svelato non potrà che essere commercializzato anche in Europa e dunque in Italia.

Quali dovrebbero essere dunque le novità disponibili dal 21 ottobre? Potrebbe davvero essere arrivato il momento del via alle vendite dei Huawei P50 anche dalle nostre parti, del lancio della serie Mate 50 o di entrambe le cose. La doppia strategia potrebbe servire a recuperare l’enorme gap di vendite accumulato finora nel 2021 proprio per la mancata commercializzazione dei top di gamma dell’anno (tra l’altro presentati anche con un accentuato ritardo).

Oltre che con i nefasti effetti del ban USA, Huawei si è dovuta misurare anche con la mancanza di componenti come i chip per le sue ammiraglie nel corso degli ultimi mesi. Per questo motivo, per quanto ci sia la discreta possibilità di un lancio dei dispositivi P50 e Mate 50 in autunno, questi potrebbero arrivare comunque in un numero di scorte limitato. Ne sapremo di certo di più nel corso dell’evento autunnale che potrebbe in ogni caso riaccendere proprio i riflettori sul marchio la cui crescita ha subito senz’altro una battuta di arresto.