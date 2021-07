Ci sono ancora oggi diffusi problemi relativi alla fotocamera WhatsApp che presenta uno zoom automatico non desiderato, rispetto a quello che vogliamo immortalare. La questione l’abbiamo trattata alle porte del weekend con un primo articolo in merito, ma è chiaro che tutti coloro i quali hanno riscontrato un’anomalia del genere, vorrebbero capire come procedere per mettersi alle spalle il bug una volta per tutte. Cerchiamo di fare il punto della situazione oggi 19 luglio, in relazione sia agli utenti Android, sia a coloro che si ritrovano con un iPhone.

Come gestire i problemi alla fotocamera WhatsApp con zoom indesiderato

Premesso che per mettersi alle spalle i problemi alla fotocamera WhatsApp con zoom non richiesto sia sufficiente scattare la foto non all’interno dell’app, ma con la fotocamera generica del proprio smartphone, potete provare a seguire anche un’altra strada. Forse definitiva, in attesa di un aggiornamento dell’app utile per archiviare una volta per tutte il bug riscontrato in questi giorni non solo in Italia, ma anche in altri Paesi. In questo caso, tutti i discorsi ruotano attorno alla questione cache.

Svuotare quella degli iPhone, in relazione all’app WhatsApp, purtroppo non è possibile. Nel caso in cui doveste essere in possesso di uno smartphone Android, invece, è possibile seguire qualche istruzione precisa. In primo luogo, per risolvere i problemi con la fotocamera WhatsApp dovrete aprire l’app Impostazioni dello smartphone, per poi recarvi in App o Applicazioni.

A questo punto, scorrete le voci fino ad arrivare WhatsApp. Una volta selezionate l’app, scegliete Memoria archiviazione, quindi Svuota cache. Fondamentale, per chiudere il percorso, chiudere WhatsApp e riavviare l’app. O, in alternativa, riavviare il telefono. Fateci sapere se così facendo riuscirete a risolvere i problemi con la fotocamera WhatsApp, in relazione alle foto con zoom riscontrate da alcuni giorni a questa parte.