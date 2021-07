Bisogna fare i conti con alcuni potenziali problemi con la fotocamera WhatsApp zoomata in questi giorni, anche qui in Italia. Ci sono alcune indicazioni, al momento sporadiche nel nostro Paese, che sembrano andare in questa direzione e che per forza di cose ci mettono nelle condizioni di tenere gli occhi aperti. Solo con alcune dritte, infatti, potremo metterci alle spalle un bug che potenzialmente potrebbe farci visita anche tra qualche giorno. Fermo restando che siano consentiti tutti gli scongiuri del caso.

Come si manifestano i problemi con la fotocamera WhatsApp zoomata

In cosa consistono i possibili problemi alla fotocamera WhatsApp? L’evoluzione software dell’app di messaggistica più popolare in Italia non riguarda solo elementi come le emoji, da noi trattate proprio in queste ore. Secondo alcuni feedback disponibili in rete, infatti, da alcune ore a questa parte un segmento dell’utenza Android ed iOS ritiene che aprendo la fotocamera del proprio smartphone direttamente all’interno dell’app, magari per scattare velocemente una foto da mandare al contatto di turno, l’immagine in questione appaia ingrandita.

L’oggetto (o il soggetto), dunque, ci consegnano una foto finale zoomata, contro il volere dello stesso utente. Una situazione fastidiosa, che sarà risolta solo attraverso il prossimo aggiornamento dell’app, che tuttavia mette a nostra disposizione alcune potenziali soluzioni da attuare oggi stesso. Secondo il sito Depor, effettivamente, possiamo archiviare rapidamente l’anomalia relativa alla fotocamera WhatsApp.

Ad esempio, la più banale prevede che l’utente utilizzi l’app fotografica nativa sul proprio dispositivo mobile. In questo modo lo scatto non sarà più allungato o ingrandito, avendo la possibilità di scegliere il formato 4:3 o 1:1. Ancora, si può eliminare la cartella cache di WhatsApp, oppure provare a disinstallare e a reinstallare l’app. Tutte strade alternative per provare ad archiviare i problemi registrati negli ultimi tempi con la fotocamera WhatsApp zoomata.