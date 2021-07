Jessica Jones 3 su Rai4 debutta stasera, 19 luglio. Arriva dall’universo fumettistico Marvel la tormentata supereroina creata da Brian Michael Bendis nel 2001 e disegnata da Michael Gaydos.

La terza e ultima stagione accompagnerà gli spettatori con un episodio a sera per tutta l’estate. Appuntamento al canale 21 del digitale terrestre. In quest’avventura conclusiva, l’investigatrice privata dotata di superforza sarà messa di fronte a una nemesi inaspettata.

Dopo gli eventi della seconda stagione (se possiamo dire, di passaggio), il rapporto tra Jessica e la sua migliore amica Trish si è incrinato. Ora che è dotata di poteri sovrumani, l’ex reporter vorrebbe utilizzarli per combattere il crimine di New York. Trish è forte, non si fa scrupoli e con i suoi modi poco ortodossi rischia di passare facilmente dalla parte del torto.

Nel frattempo la città è terrorizzata dall’azione di uno scaltro serial killer moralista, privo di poteri ma letale come pochi altri avversari di Jessica Jones sono stati. La terza stagione metterà la coraggiosa protagonista faccia a faccia con le sue fragilità destrutturando intelligentemente l’immagine canonica del supereroe.

Ideata per la tv da Melissa Rosenberg, nel cast di Jessica Jones 3 su Rai4 ritroviamo Krysten Ritter nei panni dell’eroina. Oltre a lei, anche Rachael Taylor nel ruolo di Trish; Eka Darville è Malcolm Ducasse; Carrie-Anne Moss interpreta Jeri Hogarth; e Mike Colter torna a vestire i panni di Luke Cage. A loro si aggiunge Jeremy Bobb nel ruolo di Greg Salinger, ovvero il temibile Foolkiller.

Marvel’s Jessica Jones vanta la vittoria di un Emmy nel 2016 e la candidatura a innumerevoli riconoscimenti, tra cui tre candidature ai Saturn Awards e ai prestigiosi People’s Choice Awards e Critic’s Choice Awards. Inoltre, la serie tv ha ottenuto il 92% di gradimento sull’aggregatore di critiche professionali Rotten Tomatoes e un voto di 81 su 100 su Metacritic.

L’appuntamento con Jessica Jones 3 su Rai4 è a partire dalle 23:35, dopo la nuova serie Stargirl.