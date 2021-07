Al via Stargirl su Rai4. Dal 19 luglio, arrivano in prima visione assoluta le fantastiche avventure della serie fanta-action ideata dal fumettista e sceneggiatore Geoff Johns, direttore creativo della DC Comics nonché co-sceneggiatore dei successi cinematografici Wonder Woman e Aquaman.

Creata dallo stesso Johns nel 1999 sui fumetti della DC, Stargirl è il nome in incognito di Courtney Whitmore, una liceale che riceve in eredità dal supereroe Starman lo Scettro Cosmico che le dona i super poteri e la elegge a Stargirl, membro cardine della Justice Society of America.

La serie è ambientata su Terra-2, l’universo alternativo DC Comics su cui si muovono versioni inedite dei celebri supereroi tra cui Superman, Batman, Flash; qui fanno parte della Justice Society of America ma sono morti durante lo scontro con la Injustice Society. Così il mondo ha dovuto abituarsi alla vulnerabilità dei supereroi.

La studentessa Courtney Whitmore quindi scopre che il suo patrigno Pat Dugan è stato la spalla del mitico Starman. Dopo aver recuperato il potente Scettro Cosmico, assume i poteri e l’identità di Stargirl allo scopo di combattere i supercriminali e rifondare la Justice Society of America.

La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione a fronte di un successo incredibile: su Rotten Tomatoes ha riscosso il punteggio record di 91% di giudizi critici professionali positivi. Stargirl non si lega direttamente alle altre serie di successo tratte dai personaggi DC Comics, ma è ambientata nella realtà di Terra-2, una specie di universo alternativo ai ai prodotti inseriti del cosiddetto Arrowverse, di cui hanno fatto parte Arrow, The Flash, Supergirl e altre serie di supereroi.

A interpretare la protagonista c’è la giovane attrice Brec Bassinger (apparsa di recente nel film horror 47 metri – Uncaged); al suo fianco troviamo anche Luke Wilson e Amy Smart nei ruoli dei suoi genitori.

L’appuntamento con Stargirl su Rai4 è per ogni lunedì alle ore 21:20.