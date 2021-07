HBO Max ha annunciato nuovi spin-off del Trono di Spade. Dopo House of the Dragon, ambientato in un’epoca antecedente alla serie, sono almeno due i nuovi progetti destinato alla piattaforma, tra cui una serie animata.

Secondo The Hollywood Reporter, lo spin-off è ambientato in un territorio mai visto nella serie originale: l‘impero dorato di Yi Ti (o semplicemente Yi Ti), una regione nel continente di Essos, vicino ai limiti sud-orientali del mondo conosciuto. Qui vi abita una società considerata tra le più antiche e avanzate nel vasto regno fantasy creato da George RR Martin. Il luogo è ispirato alla Cina imperiale (proprio allo stesso modo in cui Westeros, che era l’ambientazione principale del Trono di Spade, è stata ispirata dall’Europa medievale).

Yi Ti è stato solo brevemente menzionato nella serie originale, anche se un personaggio di House of the Dragon, Lord Corlys Velaryon, detto il “Serpente di Mare”, è famoso per aver raggiunto quel luogo fantastico.

Un altro spin-off del Trono di Spade era stato annunciato, ma poi accantonato. Il progetto aveva il titolo di Flea Bottom ed era in fase di sviluppo basato. La storia sarebbe incentrata sulla vita nella famigerata baraccopoli di Approdo del Re. Stando alle fonti, HBO avrebbe scartato l’idea, anche se la cosa non è mai stata confermata.

L’unico progetto post Trono di Spade confermato è il prequel dal titolo House of the Dragon, che racconta la storia della Guerra Civile dei Targaryen. Il debutto è fissato per il 2022 sia in USA che in contemporanea Italia. Le altre idee incentrate sul mondo fantasy di George R.R. Martin includono: 10.000 Ships, che segue la regina guerriera Nymeria, un’antenata della Casa Martell che ha fondato il regno di Dorne, e 9 Voyages, dal creatore di Roma Bruno Heller, che racconta le gesta di Velaryon, interpretato dall’attore britannico Steve Toussaint in House of the Dragon.