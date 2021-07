Il cast di House of the Dragon continua a prendere forma. Deadline rivela l’ingaggio di due new entry che si aggiungono all’ambizioso prequel del Trono di Spade, incentrato sugli antenati della famiglia di Daenerys Targaryen.

Si tratta di Emily Carey (interprete di una giovane Diana nel cinecomic Wonder Woman) e Milly Alcock (Upright), astro nascente nel panorama televisivo. Vestiranno rispettivamente i panni di Alicent Hightower e della Principessa Rhaenyra Targaryen nella loro versione adolescenziale.

Insieme all’annuncio delle due attrici nel cast di House of The Dragon, Deadline ha riportato anche le descrizioni dei loro personaggi. Rhaenyra Targaryen possiede la capacità di cavalcare i draghi e nelle sue vene scorre il sangue di Valyria. È la primogenita del re. Il suo unico difetto? Non essere nata uomo.

Alicent, figlia di Otto Hightower (interpretato da Rhys Ifans), Primo Cavaliere del Re, è una donna bellissima, la più bella di tutti i Sette Regni. È cresciuta nella cerchia ristretta di persone che affiancano il Re, ossia la Fortezza Rossa. Alicent ha una grazia innata e una forte perspicacia in ambito politico.

Milly Alcock is Young Princess Rhaenyra Targaryen.#HouseoftheDragon is coming to @HBOMax in 2022. Learn more: https://t.co/k34dQNSY06 pic.twitter.com/NF1irahSSQ — House of the Dragon (@HouseofDragon) July 6, 2021

Molto probabilmente nella serie HBO si alterneranno flashback alla narrazione “presente”; questo spiegherebbe l’ingaggio delle due attrici nelle parti delle versioni giovanili di Alicent e Rhaenyra.

Emily Carey e Milly Alcock si aggiungono al già folto cast di House of the Dragon, composto da: Matt Smith nel ruolo del Principe Daemon Targaryen; Olivia Cooke (nei panni di Alicent Hightowe), Emma D’Arcy (sarà la principessa Rhaenyra Targaryen); Paddy Considine (il Re Viserys).

Al loro fianco, Sonoya Mizuno nei panni dell’improbabile alleato del principe Daemons Mysaria; Rhys Ifans interpreta del Primo Cavaliere Otto Hightower; Steve Touissant è Lord Corlys Velaryon, ossia un leggendario marinaio di Westeros, noto come Il serpente di mare; Fabien Frankel nei panni del cavaliere Ser Criston Cole; e Eve Best interpreta la moglie di Lord Corlys, la principessa Rhaenys Velaryon.

Le riprese di House of the Dragon sono ancora in corso mentre è certo che la serie debutterà il prossimo anno su HBO e in contemporanea con Sky.