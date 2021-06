Grey’s Anatomy 18 tornerà in onda su ABC e in Italia su Fox nella prossima stagione televisiva, con il seguito di quello che è stato uno dei suoi capitoli più cupi ma anche più realistici (ad eccezione del limbo di Meredith coi morti sulla spiaggia, ovviamente). Il medical drama ha trattato il dramma della pandemia da Covid soprattutto dal punto di vista dell’emergenza ospedaliera, dei ricoveri di massa, dei morti, della mancanza di risorse e personale, della ricerca di cure efficaci, fino a mettere in scena l’inizio della campagna vaccinale nel finale di stagione.

Ora sono in molti a chiedersi se anche Grey’s Anatomy 18 avrà il suo focus sulla pandemia, come avvenuto nella stagione appena conclusa (in Italia l’ultimo episodio andrà in onda su Fox il 29 giugno alle 21.50) o se l’emergenza Covid sarà trattata solo marginalmente. Di sicuro, visto che il problema esiste e il virus non è stato certo debellato, il medical drama di ABC non potrà dimenticarsene, dopo aver dedicato un’intera stagione alla lotta dei medici e operatori sanitari contro l’emergenza, con omaggi molto sentiti ai loro sacrifici spesso anche in termini di vite perse.

Molto probabilmente Grey’s Anatomy 18 ripartirà dalla nota di speranza con cui si è conclusa la stagione precedente, ovvero coi vaccini finalmente arrivati alle categorie più esposte come medici e infermieri, proseguendo nel racconto di come l’emergenza venga ora governata e controllata proprio grazie alla campagna vaccinale. Ma la sensazione è che non ci sarà più un orientamento massiccio sul racconto della pandemia, anche perché per il pubblico è stato già molto pesante rivedere proiettate sullo schermo per un’intera stagione le sofferenze di un anno tragico sotto ogni punto di vista.

Anche Ellen Pompeo sembra dell’idea che Grey’s Anatomy 18 ammorbidirà un po’ i toni. La protagonista e produttrice esecutiva del medical drama ha rinnovato il suo contratto milionario con ABC per un’altra stagione, di cui non può anticipare i contenuti (anche perché in gran parte li scoprirà con la prima lettura del copione che partirà in estate inoltrata), ma che auspica meno ansiogena della precedente.

A chi le ha chiesto se Grey’s Anatomy 18 coprirà ancora l’argomento Covid, la Pompeo ha risposto così via Twitter: “Onestamente non lo so ma non credo perché ne abbiamo avuto tutti abbastanza e speriamo che il peggio sia alle spalle“.

I honestly don’t know but I don’t think so it’s been a lot for everyone hopefully the worst is behind us https://t.co/1ipyF7K1Kp — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) June 19, 2021

In attesa di tornare sul set per Grey’s Anatomy 18, l’attrice si prepara a lanciare il suo primo podcast, che ha fatto sapere sarà pronto probabilmente in autunno, e lavora alla produzione della nuova serie Deeds con protagonista Kristin Davis.

Okay that’s cool but back up don’t freak me out now https://t.co/h9JB6a04gf — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) June 19, 2021