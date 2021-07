Arriva puntuale a luglio un nuovo bollettino riguardante gli smartphone Xiaomi, in particolare per quanto concerne la frequenza degli aggiornamenti che avremo modo di toccare con mano nel corso dei prossimi mesi. Un contributo, quello di questo mercoledì, particolarmente importante ed utile per integrare quanto vi abbiamo riportato nei mesi scorsi. Proviamo a fare il punto della situazione, in modo da non lasciare nulla al caso secondo quanto raccolto poco fa anche per il pubblico italiano.

Gli smartphone Xiaomi con un aggiornamento al mese

L’impegno di Xiaomi nell’assicurare almeno un aggiornamento al mese ai propri device è abbastanza limitato. Nonostante i rilasci siano costanti per tanti device, pare quasi che il produttore asiatico voglia mettere le mani avanti, assicurando questo plus ad una cerchia ristretti di prodotti. Mi riferisco in questo caso a specifici device, come i vari Xiaomi Mi A3, Mi A2 e Mi A2 Lite. Per i restanti, dunque, non abbiamo certezze assolute sotto questo punto di vista.

I device Xiaomi con patch trimestrali

Diverso il discorso per tanti altri smartphone Xiaomi. Il produttore asiatico, infatti, fornisce una prima lista di prodotti sicuri di toccare con mano quantomeno aggiornamenti trimestrali. Il riferimento qui cade sui vari Xiaomi Mi 10T Pro, Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi 10i, Mi 9T Pro, Mi PLAY, Mi 10, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Pro, Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi A3, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi MIX 3, Mi 11 Lite 5G e Mi 11 Ultra.

Alla lista si aggiungono poi prodotti Xiaomi più economici, come Redmi 7A, Redmi Go, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi 10X 4G, Redmi 7, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual, Redmi 8A Pro, Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9A, Redmi 9AT, Redmi 9i, Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 9C NFC, Redmi Go, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9S, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10T 5G e Redmi Note 10 Pro Max.