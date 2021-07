Ci sono alcune indicazioni da prendere in esame oggi 6 luglio, a proposito della compatibilità tra l’aggiornamento con Android 12 ed alcuni device Xiaomi. Nello specifico, dopo alcune considerazioni di fine maggio sullo sviluppo software assicurato dal produttore asiatico per alcuni modelli, questo martedì occorre proiettarsi in avanti. Tra dispositivi sicuri di fare questo step ed altri che sono ancora in bilico. Cerchiamo di capire insieme come stiano le cose, per fare un minimo di chiarezza.

I device Xiaomi sicuri di ottenere Android 12

Andiamo con ordine, in quanto bisogna dal presupposto che ci siano alcuni device Xiaomi certi di ricevere l’aggiornamento Android 12. Stiamo parlando dei vari Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, senza dimenticare Xiaomi Mi 11i, Mi 11X, POCO F3, Redmi K40. A questi dobbiamo aggiungere Xiaomi Mi 11X Pro, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, fino ad arrivare a Xiaomi Mi 11 Lite 5G ed al Mi 10S.

Oltre 30 Xiaomi ancora in bilico con l’aggiornamento Android 12

A questi, poi, dobbiamo aggiungere più di trenta dispositivi Xiaomi che, ad oggi, non sono ancora sicuri di fare questo passo. Qui si parla di Xiaomi Mi MIX Fold, Mi 11 Lite 4G, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Zoom, Mi 10 Youth, Mi 10i, Mi 10T Lite, Mi 10T, Mi 10T Pro. Ai modelli appena citati, vanno aggiunti poi i vari Redmi 10X 5G, 10X Pro, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9 5G, Note 9T, Note 9 Pro 5G, Note 10, Note 10S, Note 10T, Note 10 5G, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 8 2021, K30, K30 5G, K30i 5G, K30 Pro, K30S Ultra, K40 Gaming.

Vedremo se le due liste subiranno degli aggiornamenti nelle prossime settimane. Di sicuro la situazione è in continua evoluzione in casa Xiaomi per quanto riguarda la distribuzione desiderata dell’aggiornamento con Android 12.