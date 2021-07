La variante Delta spaventa anche l’Italia e a breve potrebbero essere introdotte nuove ed importanti limitazioni per coloro che decideranno di non sottoporsi al vaccino, al punto che è importante conoscere tutte le informazioni del caso per chi vuol capre come ottenere il Green Pass. Dopo le indicazioni fornite alcune settimane fa sul nostro magazine, cerchiamo di capire in quale direzione stiamo andando nel nostro Paese, in modo da farci trovare pronti nel cuore della stagione estiva nel nostro Paese.

Capiamo insieme come ottenere il Green Pass

Senza la certificazione, a breve potrebbero esserci negati alcuni accessi. Si parla, per ora, di stadi e treni, ma non si esclude che il discorso possa essere esteso anche a bar e ristoranti. Insomma, l’Italia sta valutando con grande attenzione la possibilità di seguire il modello francese, al punto che negli ultimi due giorni i cugini transalpini hanno registrato un boom di prenotazioni. Circa due milioni dopo le strette di Macron, a testimonianza che le prime mosse contro la variante Delta si siano rivelate efficaci sul versante vaccinazione.

A prescindere dalle considerazioni politiche e dalle discussioni che si verranno a creare anche nel nostro Paese nel corso delle prossime due settimane, diventa importante capire come ottenere il Green Pass. Ad esempio, a breve potrebbe essere possibile sottoporsi alla doppia dose per ricevere la certificazione. Una volta avvenuta la somministrazione, dovrete attendere l’apposito SMS. Cosa fare, invece, in assenza del messaggio in questione? Qui la procedura resta la stessa di sempre. Ne abbiamo parlato anche a giugno.

Se vi state chiedendo come ottenere il Green Pass, tramite apposito SMS che non arriva, allora il raggio d’azione per voi si restringe. Ad esempio, chi è in procinto di partire per una vacanza può rivolgersi al numero verde dedicato (800 91 24 91), che vi ricordo è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. In alternativa, è possibile richiedere assistenza alla mail istituzionale, utilizzando l’indirizzo cittadini@dgc.gov.it.