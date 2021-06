C’è qualcosa da fare se non arriva SMS o mail Green Pass contenente il link alla certificazione verde europea? Il documento in questione è il più atteso di tutti in questa estate in cui tutti stanno provando a lasciarsi alle spalle proprio il Covid-19. Eppure c’è anche chi non ha ancora ricevuto proprio il QR Code personale e si sta chiedendo cosa fare per ottenerlo in qualsiasi modo.

Limite massimo di invio

Come pure riportato nei giorni scorsi, sul sito del Governo dedicato al Green Pass è stato da tempo segnalato entro quando proprio il Green Pass sarà inoltrato a tutti i diretti interessati, ossia ai cittadini che hanno raggiunto almeno una dosa di vaccino per Covid-19. Ebbene, l’appuntamento da segnare in calendario è quello di domani 28 giugno. Sarà il caso dunque di non andare nel panico almeno prima di 24 ore, visto che la certificazione verde potrebbe ancora fare capolino.

Cosa fare se non arriva SMS e mail Green Pass dopo il 28 giugno

Passato la scadenza di domani, chi non ha ancora ricevuto il certificato, nonostante la somministrazione di almeno una dose di vaccino, potrebbe fare richiesta di assistenza attraverso i canali ufficiali. Il call center dedicato ad anomalie di natura tecnica e ad ogni tipo di supporto relativo proprio al documento risponde al numero 800 91 24 91. Quest’ultimo è attivo sempre, tutti i giorni e dalle ore 8 del mattino fino alle ore 20 di sera. In alternativa, è possibile inoltrare anche una mail all’indirizzo di posta elettronica pensato per l’assistenza specifica cittadini@dgc.gov.it. I tempi di risposta alle richieste dovrebbero essere davvero brevi.

Per essere precisi, i recapiti appena indicati possono fornire aiuto se non arriva SMS e mail Green Pass ma non certo in caso di dubbi di natura sanitaria e medica. In quest’ultimo caso sarà sempre valido il numero di pubblica utilità 1500.