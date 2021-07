Non c’è dubbio che The Crown 6 sarà l’ultima stagione della saga reale di Netflix. Nonostante il successo enorme di pubblico e di critica, non ci sono prospettive per una prosecuzione della serie inglese oltre il sesto capitolo, rinnovato dallo streamer la scorsa estate dopo che la quinta stagione era stata annunciata come l’ultima.

A confermare che The Crown 6 chiuderà (definitivamente?) il racconto della famiglia Reale inglese, visto dall’interno delle mura di Buckingham Palace, è la produttrice esecutiva Suzanne Mackie, confermando quanto il creatore della serie Peter Morgan ha sempre sostenuto, ovvero che il suo format non arriverà a raccontare l’attualità per ragioni creative.

Mackie ha spiegato che lo showrunner di The Crown 6 Peter Morgan non intende superare il racconto dei primi anni 2000, poiché da sempre ritiene che per scrivere una buona sceneggiatura basata su eventi storici sia necessario osservare i fatti dalla giusta distanza. E cioè sia importante lasciar passare almeno un decennio tra i fatti da raccontare e l’inizio della fase di scrittura, altrimenti ci si limita a fare una cronaca dell’attualità e a realizzare più un documentario che un’opera di finzione. Quello che invece The Crown vuole fare è proporre al pubblico – inglese ma non solo – una prospettiva interpretativa di quanto accaduto nel corso del lungo regno di Elisabetta II, provando a spiegarne le dinamiche interne alla famiglia reale. Interpretazione che matura solo prendendo una certa distanza temporale dai fatti.

Per questo The Crown 6 chiuderà la saga, ha confermato Mackie in un’intervista a Broadcast.

Peter lo ha detto in modo molto articolato, che semplicemente non può scrivere qualcosa a meno che non ci sia stato il tempo per maturare una prospettiva adeguata. Penso che abbia sempre pensato che 10 anni fosse il tempo minimo in cui può inquadrare qualcosa in un contesto storico, per permettergli di capirlo davvero. Non credo che si discosterà da questo. Conosciamo tutti queste storie, ma ciò che Peter fa in modo così brillante è andare oltre e comprendere il paesaggio in un modo più sfumato, complesso e sorprendente.

The Crown 6 sarà la seconda stagione con Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta II, ruolo che eredita da Olivia Colman per le ultime due stagioni. Le riprese della quinta stagione inizieranno questo mese.