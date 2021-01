Per la prima volta la nuova Regina di The Crown Imelda Staunton parla della sfida enorme di impersonare Elisabetta II nella quinta e sesta stagione del period drama di Netflix creato da Peter Morgan.

Subentrata ad Olivia Colman, che a sua volta aveva preso il testimone da Claire Foy, la nuova Regina di The Crown è la versione a noi più familiare della sovrana d’Inghilterra, la quarta monarca più longeva della storia e il Capo di Stato attualmente in carica da più tempo al mondo.

Per Imelda Staunton la sfida più difficile sarà proprio questa: la sua Elisabetta, quella della terza età, è la Regina che il pubblico conosce di più e con cui può fare un confronto diretto perché ancora in vita e in carica. Parlando al programma radiofonico della BBC Woman’s Hour, l’attrice ha parlato per la prima volta della sua esperienza nei panni della nuova Regina di The Crown. Escluse le dichiarazioni di circostanza al momento dell’annuncio della sua partecipazione alla quinta stagione, si tratta del primo commento in cui l’attrice entra nel merito delle difficoltà che sta incontrando nella preparazione di questo prestigioso ruolo.

Penso che la mia sfida ulteriore, come se ce ne fosse bisogno, è che ora interpreterò la regina con cui tutti noi abbiamo più familiarità. Quella di Claire Foy era quasi storia e ora ne sto interpretando una di cui la gente potrebbe dire “non fa questo”, “non è così”, e questa è la mia personale bestia nera.

Interrogata sulla richiesta di un esponente del governo inglese di introdurre un avviso sulla natura fictional dell’opera all’inizio di ogni episodio, la nuova Regina di The Crown ha le idee ben chiare e sostiene che la scelta spetti “ai produttori e ai registi“. Ovviamente il fatto che non si tratti di un documentario ma di un’opera di finzione basata su fatti reali è chiaro a chiunque guardi The Crown, anche solo per il fatto che la serie ricostruisce molti fatti e dinamiche familiari private. Secondo la Staunton, bisognerebbe “concedere al pubblico una certa intelligenza” nel capire che si tratta di finzione, perché saranno consapevoli che “nessuno può sapere di cosa stessero parlando Margaret ed Elizabeth“.

La nuova Regina di The Crown 5 non debutterà prima del 2022: all’inizio del 2020, al termine delle riprese della quarta stagione, Peter Morgan ha annunciato un anno di pausa per la produzione, che riprenderà nel corso di quest’anno per la quinta e sesta stagione, compatibilmente con l’emergenza Covid.