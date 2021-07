Ci siamo lasciati alle spalle una settimana più importante di quanto possiate immaginare, per quanto riguarda lo sviluppo software di Apple, se pensiamo al fatto che l’uscita dell’aggiornamento con iOS 14.7 in versione stabile sia più vicina. Già, perché la mela morsicata ha risolto dei bug importanti e, considerando anche le richieste dei propri utenti, è probabile che la situazione si possa sbloccare in modo definitivo a metà luglio. Come impone la logica in una situazione di questo tipo.

Sbloccata l’uscita dell’aggiornamento con iOS 14.7

Del resto, quello che abbiamo trattato alcuni giorni fa era uno dei problemi più urgenti da risolvere in casa Apple attraverso il rilascio dell’aggiornamento iOS 14.7. Superato questo scoglio, con ogni probabilità potremo avere finalmente l’uscita del tanto atteso pacchetto software una volta per tutte. I principali addetti ai lavori, in giro per il mondo, ritengono che quella appena iniziata possa essere la settimana giusta per toccare con mano il pacchetto software in questione.

Il bug risolto riguardava l’impossibilità di utilizzare la connessione WiFi nel caso in cui l’utente in possesso di un iPhone o iPad avesse deciso di selezionare una voce dal nome impronunciabile. Anomalia archiviata, come confermato nel corso dell’ultimo fine settimana da coloro che hanno avuto modo di testare la beta numero cinque di iOS 14.7, al punto che ora possiamo guardare con maggiore fiducia ai prossimi giorni. Magari con qualche sorpresa extra riservata da Apple ai propri utenti.

Insomma, occhi aperti, perché a strettissimo giro dovremmo essere nelle condizioni di parlarvi dell’uscita del tanto invocato aggiornamento con iOS 14.7 per utenti iPhone ed iPad coinvolti. Avete testato il pacchetto software distribuito circa cinque giorni fa? Fateci sapere se avete notato altri plus messi a disposizione del pubblico, in modo da chiudere il cerchio una volta per tutte.