Ci sono alcuni dettagli extra che dobbiamo prendere in esame oggi 10 luglio, per quanto concerne la quinta beta di iOS 14.7 ed alcuni problemi che sono stati risolti per gli utenti. Rispetto alle informazioni generiche che abbiamo condiviso nella giornata di ieri con un primo articolo, infatti, abbiamo spunti extra per coloro che sono interessati ai passi in avanti fatti da Apple. A quanto pare, la mela morsicata si è messa alle spalle un bug riguardante la connessione WiFi dei propri device.

Archiviato un problema sul WiFi con iOS 14.7: tutti i dettagli del caso

La vicenda è stata analizzata più da vicino anche da MacRumors, secondo cui l’ultima beta per iOS e iPadOS focalizzata su 14.7, rilasciata agli sviluppatori questa settimana, ha il merito di correggere una volta per tutte un bug che disabilitava la capacità di un iPhone di connettersi al Wi-Fi. Questo, ovviamente, in un contesto molto particolare, nel caso in cui lo stesso utente si fosse connesso ad una rete Wi-Fi specifica con il nome “%p%s%s %s%s%n.” Per alcuni una banalità, ma evidentemente per altri no.

Secondo le informazioni raccolte in queste ore, il bug è stato scoperto su Twitter il mese scorso e consisteva nel fatto che, qualora un “iPhone” si fosse connesso ad un SSID Wi-Fi con il nome “%p%s%s%s%s%n”, allora si sarebbe messa male per l’utente in questione. Secondo i feedback forniti da loro, seguire un percorso di questo tipo avrebbe comportato la “disattivazione permanentemente” della funzionalità Wi-Fi di un iPhone‌. Dettaglio, questo, che ha reso il bug piuttosto pericoloso.

Va detto che, secondo alcuni utenti, un eventuale ripristino delle impostazioni di rete dopo la connessione ha riassestato la situazione relativa al Wi-Fi per l’‌iPhone‌. Staremo a vedere se il nuovo aggiornamento con iOS 14.7 ci consentirà di archiviare la vicenda una volta per tutte.