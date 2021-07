Per gli iPhone i problemi di batteria con iOS 14.7 (nella sua versione definitiva) sono del tutto risolti? Lo scorso lunedì 19 luglio, Apple ha rilasciato proprio l’aggiornamento tanto atteso che doveva essere anche un toccasana per il fenomeno del battery drain ossia del calo repentino dell’autonomia dei telefoni durante la giornata. A distanza di giorni dall’installazione del pacchetto, è il caso di tirare le prime somme anche se non definitive.

Direttamente dalle testimonianze presenti su Reddit, apprendiamo che il rilascio di Apple non avrebbe sortito dei buoni effetti sull’autonomia dei dispositivi. In effetti, siamo al cospetto di molti episodi dichiarati di cali anomali della percentuale della batteria (di svariati punti) anche in quelle situazioni in cui ciò non dovrebbe accadere, come nel caso dei dispositivi lasciati accesi di notte o comunque in altre fasi della giornata, ossia quando si utilizza davvero pochissimo il melafonino.

Di contro alle svariate segnalazioni di problemi di batteria con iOS 14.7 va detto che certamente la situazione andrà monitorata ancora nei prossimi giorni. In effetti, va considerato un lasso di tempo di circa una settimana prima che il discorso autonomia si assesti dopo un update software comunque importante. Di certo è vero che gli attuali feedback non lasciano ben sperare ma le cose potrebbero anche cambiare volgendo a favore del lavoro degli sviluppatori che hanno rilasciato il feedback.

Nell’attesa di una valutazione definitiva sui nuovi presunti problemi di batteria con iOS 14.7, l’invito ai nostri lettori sarebbe quello di tenere sotto osservazione la percentuale di carica a disposizione durante il giorno: l’ideale sarebbe verificare dalle Impostazioni del telefono quali app sono maggiormente responsabili dei consumi e magari fare dei test provando ad arrestarle, senza lasciarle in background appunto. Nel corso dei prossimi giorni, non mancherà sulle nostre pagine un nuovo aggiornamento sullo spinoso argomento.