Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina, a proposito dell’aggiornamento con iOS 14.7, considerando il fatto che Apple pare aver risolto non pochi problemi per i propri utenti. A distanza di quasi due giorni dal rilascio del pacchetto software, proviamo a fare il punto della situazione, in modo da arricchire ciò che vi abbiamo riportato di recente attraverso un altro articolo. Solo così, infatti, potremmo orientarci meglio in vista di altri rilasci migliorativi da parte della mela morsicata.

Quali problemi sono stati risolti dall’aggiornamento con iOS 14.7

Come stanno realmente le cose oggi 22 luglio? Qualche indicazione, effettivamente, è già arrivata dagli utenti e da Apple. Attraverso il download di iOS 14.7, ad esempio, potremo metterci alle spalle l’anomalia con la quale alcuni si sono connessi alla rete WiFi chiamata “%p%s%s%s%s%n”. Salvo poi ritrovarsi con un dispositivo incapace di appoggiarsi successivamente ad altre reti fisse. Allo stesso tempo, proprio il colosso americano ci ha detto di aver archiviato altre anomalie.

Andando avanti, infatti, possiamo soffermarci su altre problematiche risolte attraverso il recente upgrade. Qualche esempio pratico? Da Apple fanno sapere di aver salutato altre vulnerabilità di sicurezza relative al file audio, Trova il mio iPhone, i PDF, immagini web, e tanto altro ancora. In questo modo, tutti gli utenti iPhone e iPad dovrebbero aggiornare i dispositivi al nuovo nuovo sistema operativo iOS 14.7 nel più breve tempo possibile. Almeno sulla carta.

Resta infine da capire la questione batteria. Con iOS 14.6 in tanti hanno riscontrato un deciso calo dell’autonomia e la speranza di molti è che tramite l’aggiornamento iOS 14.7 le cose possano cambiare. Ogni conclusione, positiva o negativa che sia, ad oggi sarebbe frettolosa sotto questo punto di vista. Se avete delle sensazioni in merito, in ogni caso, le potete condividere con un commento qui di seguito.