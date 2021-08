Sta creando molte discussioni, in questi giorni, il rilascio dell’aggiornamento iOS 14.7.1. In attesa che si facciano passi in avanti sul fronte iOS 15, come vi abbiamo riportato di recente sul nostro magazine, bisogna non perdere di vista la stretta attualità. Già, perché Apple non ne vuole sapere di mollare la presa coi suoi rilasci costanti, ma quello venuto a galla in settimana sta creando più problemi del previsto. Cerchiamo di fare il punto della situazione, con le informazioni che abbiamo raccolto fino a questo momento.

Cosa sappiamo sui problemi di rete con l’aggiornamento iOS 14.7.1

Provando a scendere maggiormente in dettagli, parte dell’utenza Apple che ha avuto modo di installare il recente aggiornamento iOS 14.7.1 ritiene di non poter più sfruttare la propria connessione dati. Bug che, a quanto pare, non prevede grosse distinzioni passando da una compagnia telefonica all’altra. In attesa di una presa di posizione eventuale da parte della mela morsicata, ora si parla di come gestire la situazione. Anche qui, infatti, sono stati dati svariati consigli al pubblico.

La risoluzione del problema, ad esempio, a detta di qualcuno passa dal ripristino del telefono. In alternativa è consigliabile ripristinare le impostazioni di rete. Infine, alcuni utenti hanno suggerito ad altri di rimuovere e di inserire nuovamente la scheda SIM nel device. Ebbene, pare che ad oggi non ci siano soluzioni stabili e certe per mettersi alle spalle in modo definitivo i problemi riscontrati dagli utenti che hanno portato a termine il download dell’aggiornamento iOS 14.7.1.

Siamo dunque in attesa di un intervento software da parte di Apple, o in alternativa di dritte ufficiali che consentano di superare una volta per tutte l’anomalia venuta a galla con la connessione di rete per gli iPhone compatibili con l’aggiornamento. Fondamentale, per il colosso americano, archiviare nel più breve tempo possibile il bug di iOS 14.7.1.