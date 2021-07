Ci sono alcune indicazioni di massima da prendere in esame in queste ore a proposito del nuovo ed inaspettato (soprattutto nei tempi) aggiornamento con iOS 14.7.1. Vista la delicatezza dell’argomento, la premessa è d’obbligo nel mettere in evidenza il fatto che l’intervento di Apple non dovrebbe essere focalizzato sulla questione batteria, considerando anche quello che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Sto parlando dell’impatto avuto da iOS 14.7 in termini di autonomia dei prodotti coinvolti.

Cosa migliora con il rilascio del nuovo aggiornamento iOS 14.7.1

Come stanno le cose e cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane con il tanto discusso aggiornamento iOS 14.7.1? Non aspettatevi passi in avanti sul fronte batteria, qualora gli standard dettati da iOS 14.7 nei giorni scorsi non dovessero essere in linea con le vostre speranze. Secondo quanto raccolto dai documenti ufficiali forniti di recente da Apple, infatti, pare che l’intervento della mela morsicata qui converga su temi relativi alla sicurezza. A quanto pare, però, tutti farebbero meglio a portare a termine il download nel più breve tempo possibile.

A detta del colosso americano, la vulnerabilità risolta da iOS 14.7.1 aveva consentito nelle scorse settimane ad un’applicazione di eseguire codice arbitrario con i privilegi del kernel. Il tutto, dicono i bollettini, è nato a causa di un problema di corruzione della memoria. Indicazioni generiche quelle fornite da Apple sotto questo punto di vista, se pensiamo al fatto che la vulnerabilità è stata risolta con una migliore gestione della memoria. Al momento non è dato sapere altro.

Resta il fatto che, trattandosi di un problema di sicurezza potenzialmente in grado di complicarci la vita, sarebbe il caso di installare l’aggiornamento iOS 14.7.1 oggi stesso. Indipendentemente dal fatto che abbiate necessità di fare dei passi in avanti anche sulla durata della batteria. A voi come stanno andando le cose?