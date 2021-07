Continua a tenere banco, in questi giorni, la questione relativa al bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio, considerando il fatto che in tanti hanno ricevuto una somma molto bassa rispetto alle aspettative. Altri, invece, riscontrano addirittura un pagamento sospeso. Vicenda delicata, che per forza di cose richiede un altro approfondimento rispetto a quanto riportato alcuni giorni fa sul nostro magazine. Cerchiamo di capire come stiano le cose oggi 10 luglio, secondo le informazioni raccolte fino a questo momento.

Alcune precisazioni sui bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio

Per quale motivo non avete ricevuto ancora il bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio? Ci sono degli elementi di analisi da aggiungere per coloro che sono in attesa di pagamento, o per chi ha ricevuto una somma ritenuta non congrua. In particolare, si parla oggi di quelle persone per le quali, negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non è risultata alcuna certificazione unica 2020 riguardante i compensi sportivi. In questo caso, l’indirizzo di Sport e Salute appare molto chiaro.

In primo luogo, è stato deciso di erogare la soglia minima ai soggetti che avevano dichiarato all’interno della piattaforma dei compensi sportivi 2019 compresi nella fascia tra 0 e 3.999,99 euro. In seconda istanza, Sport e Salute fa sapere di essere in attesa di chiarimenti richiesti alle Autorità competenti. Per questa ragione, di recente, ha dovuto sospendere il pagamento per i soggetti che in precedenza avevano dichiarato compensi sportivi 2019 da 4.000 euro in su.

Vedremo quali saranno i risvolti sul bonus collaboratori sportivi riguardante il mese di aprile e maggio nel corso della prossima settimana, sperando che la situazione si possa sbloccare e chiarire per tutti entro la fine del mese. Situazione complicata, che va resa per forza di cose più trasparente per evitare che ci siano delle pratiche gestite non in modo corretto.