Risulta in programma oggi 28 luglio una scadenza importante per quanto concerne il bonus collaboratori sportivi, in riferimento non solo a coloro che devono presentare ancora la domanda per le quote di aprile e maggio, ma anche per chi si è attardato nel fare richiesta in merito al primo trimestre di questo 2021. Alle informazioni appena rilasciate, con il termine fissato alle 14 di questo mercoledì per i ritardatari, si aggiunge poi una risposta ufficiale di Sport e Salute, in modo da fornire indicazioni a chi si ritrova con il saldo bloccato.

Qualche chiarimento sul bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021

Dopo l’aggiornamento delle scorse settimane, condiviso anche sul nostro magazine, è molto importante prendere in esame quanto dichiarato da Sport e Salute su Facebook, per chi sta aspettando ancora il bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio. Dopo la scadenza della proroga per la presentazione della domanda, è opportuno analizzare bene come stiano evolvendo le cose per chi vede ancora il pagamento congelato. Spesso e volentieri per ragioni ritenute non giuste. Ecco quanto raccolto in giornata:

“Buonasera, abbiamo preso visione delle richieste che ci sono state trasmesse e condiviso con la Sottosegretaria Vezzali di avviare un confronto con l’Agenzia delle Entrate per un’ulteriore verifica dei dati che ci ha inizialmente fornito. Contiamo, grazie alla collaborazione dall’Agenzia, di potervi aggiornare al più presto“.

Vedremo come andranno le cose nel corso dei prossimi giorni, sperando che la storia del bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio si possa sbloccare una volta per tutte in riferimento a coloro che sono nel giusto. Una situazione antipatica, che tuttavia ci ha presentato un feedback diverso. Per certi aspetti incoraggiante come avrete notato dal nostro articolo di oggi. Quanto alla scadenza della domanda, affrettatevi visto che siamo ormai in scadenza.