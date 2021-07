Ci sono diverse segnalazioni da parte di utenti che hanno ricevuto solo metà quota con il bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021. Dunque, abbiamo un elemento in più di analisi, rispetto a quello che vi abbiamo riportato ieri con altro articolo. Stando ad alcune testimonianze raccolte in queste ore, Sport e Salute declina ogni responsabilità per l’importo versato, facendo sapere a chi chiede chiarimenti che si tratti di una cifra determinata da quanto dichiarato all’Agenzia delle Entrate nel 2021.

Riscontri su metà quota percepita per bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021

Dunque, come affrontare la situazione che vede percepita solo metà quota con il bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021? Non potete fare altro che contattare l’Agenzia delle Entrate, affinché il vostro caso possa essere esaminato in modo più approfondito. A detta di alcuni, infatti, nulla è cambiato rispetto ai pagamenti di inizio anno, quando tutti hanno ricevuto l’importo che ci si aspettava. Ecco perché tali soggetti ora non ne vengono a capo, senza capire per quale ragione si sia passati ad un importo dimezzato.

Tra i pochi che hanno ricevuto il bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021 con quota completa, poi, una nuova ipotesi. A chi si aspettava di ricevere più denaro, infatti, viene suggerito di recarsi all’interno del proprio cassetto fiscale e controllare che ASD abbia emesso e depositato i vari CUD. Diversamente, all’ADE non risulterà il pagamento e questo potrebbe determinare una situazione come quella che si è venuta a creare. Dunque, la tesi è che se non si disponga di CUD, si possa passare automaticamente nella fascia più bassa.

Ripeto, sono solo ipotesi, ma resta una potenziale chiave di lettura per affrontare questo nuovo problema legato al bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021. Fate le verifiche del caso con l’Agenzia delle Entrate, in modo che la vicenda possa essere chiarita una volta per tutte.