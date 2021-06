Dopo una lunga ed estenuante attesa, dovremmo esserci con lo sblocco del bonus collaboratori sportivi, almeno per quanto riguarda i mesi aprile e maggio 2021. A distanza di qualche giorno dal nostro ultimo report, decisamente meno incoraggiante rispetto a quello di oggi 30 giugno, è possibile condividere buone notizie. Vediamo dunque come stanno le cose per tutti coloro che, da tempo, si chiedono “quando arriva il pagamento“. Tutto nasce dalle contestazioni che sono state registrate di recente sui social.

Proviamo a capire quando arriva il bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021

Qual è la situazione ad oggi? Le dichiarazioni di Vezzali, effettivamente, danno riscontri positivi a chi si chiede quando arriva il bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021. Sostanzialmente, l’annuncio che è pervenuto direttamente dal Sottosegretario allo Sport ci dice che i fondi destinati alla categoria siano stati definitivamente sbloccati e che, a questo punto, possono ufficialmente partire gli accrediti. Gli importi, ve lo ricordo, variano a seconda del fatturato dichiarato dal richiedente.

Altrettanto importante evidenziare che il bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021 arriverà in automatico a tutti coloro che in passato hanno già ricevuto altre quote inerenti questa forma di supporto. Non è stata fornita una data ufficiale, ma dalle parole di Valentina Vezzali sappiamo che la situazione dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Allo stato attuale, visto che il concetto è stato ribadito più volte, è lecito aspettarsi un segnale tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

Dunque, occhi aperti e monitorate i vostri conti, in quanto nel giro di una settimana dovrebbe arrivare una volta per tutte il pagamento per il bonus collaboratori sportivi 2021, in relazione ai mesi di aprile e maggio 2021. Quali aspettative avete a tal proposito? Temete ulteriori ritardi nonostante le rassicurazioni di oggi?