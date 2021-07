Da giorni si parla del bonus collaboratori sportivi riguardante il mese di aprile e quello di maggio. Dopo una lunga attesa, come vi abbiamo già riportato nei giorni scorsi, possiamo finalmente parlare di quote ricevute per buona parte dei richiedenti che hanno dimostrato di rispettare i requisiti imposti dallo specifico decreto. Il vero problema, arrivati a questo punto, riguarda la cifra percepita. Stando alle segnalazioni di diverse persone, infatti, sembrerebbe che l’importo sia inferiore alle aspettative e, soprattutto, ai precedenti pagamenti.

Dettagli sul bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021: questione quote

Ecco perché è importante condividere alcune precisazioni inerenti il bonus collaboratori sportivi 2021, almeno per quanto concerne le mensilità di aprile e maggio. Qualche chiarimento in merito ci arriva direttamente da Sport e Salute, che tramite un post condiviso su Facebook ha provato a spiegare a tutti le ragioni che hanno indotto l’ente ad erogare il pagamento con una determinata somma, rispetto a quella che in tanti si sarebbero aspettati in un contesto del genere.

Sono tre, nello specifico, le categorie che dobbiamo prendere in esame in questo particolare frangente. In primo luogo abbiamo i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui. In questo caso il bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio prevede il pagamento di un importo pari a 2.400 euro. Il massimo possibile, tra quelli concepiti all’interno del decreto.

In seconda istanza, abbiamo i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui. Qui la cifra percepita ammonta a 1.600 euro. Infine, abbiamo i soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui. Qui la somma che dobbiamo aspettarci dal bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio è di 800 euro.