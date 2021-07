Occorre integrare le considerazioni degli ultimi giorni sul bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021 con un importante aggiornamento, stando a quanto raccolto oggi 2 luglio. Dopo le indicazioni arrivate ieri, infatti, è arrivata una comunicazione ufficiale da Sport e Salute che cambia le carte in tavola e, dopo settimane complicate per tutti coloro che hanno inoltrato la richiesta, occorre fare il punto della situazione. Quando arriverà il pagamento? Questa la domanda più ricorrente tra le persone ancora in attesa.

Gli ultimi aggiornamenti sul pagamento del bonus collaboratori sportivi su aprile e maggio

Quali sono i riscontri più recenti relativi al pagamento del bonus collaboratori sportivi su aprile e maggio? Il post pubblicato su Facebook da Sport e Salute rappresenta senza ombra di dubbio una svolta. I primi accrediti sono scattati nella giornata di mercoledì, per poi proseguire giovedì. Insomma, tra oggi e domani, salvo imprevisti legati alle banche, coloro che hanno visto accettata la propria domanda dovrebbero finalmente vedere la somma accreditata sul proprio conto.

Per farvela breve, la suddetta società dopo settimane di incertezza ha effettuato bonifici nelle 48 ore. Dunque, dal momento in cui sono arrivate le risorse del Ministero dell’Economia che in qualche modo erano state anticipate anche da Valentina Vezzali nei giorni antecedenti. A proposito del bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021, è stato confermato che in seguito a controlli incrociati insieme all’Agenzia delle Entrate, sono stati pagati 137.071 collaboratori sportivi per un importo complessivo pari a 156.744.800 euro.

Staremo a vedere in quale direzione andranno i feedback da parte degli utenti che sono in attesa di ricevere il bonus collaboratori sportivi di aprile e maggio 2021. In questo modo, infatti, avremo un quadro più chiaro sull’erogazione effettiva del pagamento per tantissime persone destinate a fare questo step nel weekend appena iniziato.