Virgin River 3 è arrivata su Netflix venerdì 9 luglio, con 10 nuovi episodi e diverse new entry pronte ad animare nuove trame nell’omonima e idilliaca cittadina immaginaria nel nord della California. E il cast di Virgin River tornerà sul set entro la fine di luglio 2021, poche settimane dopo la première della stagione 3 su Netflix, per girare la quarta stagione.

Mentre Virgin River 3 scalerà le top10 di Netflix in diversi Paesi come avvenuto per le prime due stagioni, partirà dunque la produzione del prossimo capitolo. L’inizio è previsto per il 28 luglio 2021 col primo ciak: secondo diversi siti specializzati in aggiornamenti sullo stato delle produzioni, le riprese del dramma romantico si concluderanno il 30 novembre 2021. Di conseguenza, la stagione 4 potrebbe uscire già prima dell’estate 2022.

Come Virgin River 3 anche la quarta stagione sarà girata principalmente a Vancouver, in Canada. Per le conferme sul cast bisognerà valutare le trame della terza stagione per capire se qualche personaggio terminerà la sua corsa nella serie, mentre è certo che Sue Tenney rimarrà la showrunner anche per la prossima stagione.

Virgin River 3 è uscita in anticipo rispetto alle attese, in estate anziché in autunno, e così potrebbe accadere anche per la stagione 4 se il programma delle riprese sarà rispettato. Da quando ha debuttato per la prima volta nel dicembre 2019 su Netflix, Virgin River è diventato uno dei titoli Netflix di maggior appeal in diversi Paesi nel mondo: da allora il pubblico ha potuto vedere una nuova stagione ogni anno e a quanto pare il 2022 non sarà da meno.

Al di là di Virgin River 3 e 4, la serie sembra destinata ad avere ancora molte stagioni, vista la vastità del materiale di partenza: sono 20 i romanzi della serie Virgin River di Robyn Carr da cui attingere per l’adattamento televisivo, a volte fedelmente e a volte con qualche licenza creativa rispetto ai libri.

Virgin River 3 inizia ad ampliare notevolmente la portata della storia tra Mel e Jack introducendo nuovi volti e personaggi. Tra le tante novità della stagione appena arrivata su Netflix ci sono Zibby Allen (The Flash), che apparirà in tutti e 10 gli episodi nei panni di Brie, avvocatessa e sorella di Jack, Stacey Farber (Degrassi: The Next Generation ) nei panni della figlia di Lilly, Tara Anderson, e Jasmine Vega (Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Legends of Tomorrow) che interpreterà Stella. Le new entry si uniscono al cast fisso composto da Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Jenny Cooper, Grayson Maxwell Gurnsey, Tim Matheson, Benjamin Hollingsworth e Colin Lawrence.