La serie Virgin River non è tra gli adattamenti più fedeli che si possano annoverare: tratta dai libri di Robyn Carr, 20 romanzi rosa best seller in tutto il mondo, il dramma romantico di Netflix ha deviato dal materiale originale introducendo personaggi nuovi e disegnando traiettorie diverse per i protagonisti.

Mel e Jack sono i capisaldi della storia tanto nei romanzi quanto nella serie Virgin River, così come l’ambientazione fiabesca nell’entroterra californiano (le riprese, però, sono state realizzate in Canada), ma siccome la prima e la seconda stagione attingono da diversi libri della Carr, è inevitabile che l’adattamento non segua la trama dei romanzi in modo pedissequo.

Per chi ha letto i libri, la serie Virgin River è un po’ come assistere ad un racconto nuovo in cui personaggi familiari che vivono una storia un po’ diversa da quella scritta su carta, ma la showrunner Sue Tenney assicura di voler rispettare il materiale originale ponendosi come obiettivo quello di dare ai protagonisti lo stesso destino che la Carr ha scritto per loro.

Al momento la serie Virgin River conta due stagioni e una terza non ancora ufficializzata da Netflix (ma secondo alcuni indizi già entrata in produzione) e la Tenney assicura che, a prescindere da quale sarà la durata del progetto, la serie finirà così come previsto nei libri, come ha dichiarato a TvLine.

In definitiva, il modo in cui approccio questo show è che avremo tante stagioni quante ce ne daranno. E quando arriveremo a quella finale, vogliamo che i protagonisti siano lì dove li ha immaginati l’autrice.

D’altronde la stessa Carr, in un’intervista a IBT, aveva spiegato che la trama della serie Virgin River contiene alcune novità in termini di eventi e personaggi rispetto ai suoi libri, o semplicemente alcune storyline dilatate ed altre compresse, ma secondo il suo giudizio “lo spirito della serie è stato catturato molto bene“.

Il modo in cui le persone di città dipendono l’una dall’altra, il modo in cui si innamorano, il modo in cui gestiscono i loro problemi, era tutto lì. I lettori riconosceranno molto e verranno presentate ad alcune nuove idee che personalmente mi piacciono.

La Carr, poco prima dell’uscita della seconda stagione della serie Virgin River, ha pubblicato un nuovo romanzo della collana. E a giudicare dalla sua prolificità, la serie potrebbe continuare ben oltre la terza stagione.