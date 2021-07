Virgin River 3 debutta su Netflix il 9 luglio con nuovi episodi che ripartono dall’enorme cliffhanger della seconda stagione, ovvero dalla condizione di Jack riverso sul pavimento del suo locale in una pozza di sangue. Il trailer della stagione ha già anticipato che il personaggio di Martin Henderson sarà in grado di sopravvivere e di tornare alla sua vita a Virgin River con Mel, ma le cose tra i due si complicheranno quando si tratterà di immaginare il loro futuro come una famiglia.

Inoltre in Virgin River 3 ci saranno diverse new entry, con personaggi che andranno ad alimentare molte trame laterali: questo aumenterà notevolmente il numero delle storie e delle relazioni da seguire, con inevitabili complicazioni su più fronti.

L’attrice Alexandra Breckenridge ha parlato di Virgin River 3 a TvGuide alla vigilia del debutto dei 10 episodi, disponibili in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo da venerdì 9 luglio. Secondo l’interprete di Mel, ci saranno almeno quattro storie d’amore a tenere banco nella trama della nuova stagione.

Ci sono molti nuovi personaggi tra cui stiamo seguendo le dinamiche relazionali. Ci sono circa quattro relazioni che stiamo seguendo, e si rispecchiano a vicenda in qualche modo, eppure sono totalmente diversi. Penso che lo show di questa stagione ti porti sulle montagne russe. È simile alle ultime due stagioni, ma puoi affrontare viaggi emotivi con nuovi personaggi che non hai mai visto prima.

Ovviamente Virgin River 3 prenderà le mosse dall’aggressione a mano armata a Jack e dalla sua lotta per la sopravvivenza, una circostanza drammatica che cambierà anche Mel (ricordandole il dolore per la perdita del marito) e il suo rapporto con lui.

Penso che sia stato estremamente tumultuoso dal punto di vista emotivo per lei, per non dire altro. Penso che sia stato super stimolante, per quanto riguarda suo marito e quello che gli è successo. Quando la ritroviamo nella terza stagione, lei sta davvero solo cercando di tenere duro per Jack.

In Virgin River 3 ci sarà poi la questione genitoriale a dividere la coppia, con Jack che sembra allontanare Mel perché non vuole avere figli, soprattutto vista la gravidanza imprevista della sua ex Charmaine. Le differenti aspirazioni dei due potrebbero aprire una crisi profonda per la coppia.